Uomini e Donne, Giovanna Abate operata: “Ho avuto delle complicazioni” (Di venerdì 25 giugno 2021) Uomini e Donne L’ex tronista parla dell’intervento chirurgico e poi confessa di aver ricevuto un messaggio dall’ex corteggiatore Sammy Pubblicato su 25 Giugno 2021 Giovanna Abate, ex volto di Uomini e Donne, ha subito un intervento chirurgico di recente. Oggi ne parla ed entra nei dettagli, attraverso una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi. L’ex tronista ammette di aver vissuto un periodo molto difficile, come già aveva anticipato sul suo profilo Instagram. Oggi spiega che durante l’operazione e la convalescenza i suoi genitori, che ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 giugno 2021)L’ex tronista parla dell’intervento chirurgico e poi confessa di aver ricevuto un messaggio dall’ex corteggiatore Sammy Pubblicato su 25 Giugno 2021, ex volto di, ha subito un intervento chirurgico di recente. Oggi ne parla ed entra nei dettagli, attraverso una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi. L’ex tronista ammette di aver vissuto un periodo molto difficile, come già aveva anticipato sul suo profilo Instagram. Oggi spiega che durante l’operazione e la convalescenza i suoi genitori, che ...

Advertising

matteosalvinimi : GRAZIE! Invece di essere indagati, donne e uomini in divisa andrebbero solo ringraziati! #iostoconilpoliziotto ??… - FratellidItalia : ?? Noi stiamo con i nostri uomini e le nostre donne in divisa ?????????????? ?? Link: - ale_villarosa : Per “Commissario straordinario” #Draghi, lo chiamo così perché mi vergogno a chiamarlo premier, non esistono uomini… - Profilo3Marco : RT @GiorgiaMeloni: Indagare un poliziotto per aver fatto il suo dovere è un atto dovuto? Difendere i cittadini dai criminali non può essere… - ZPeppem : RT @jxgiuliano: Di fronte a questa ecatombe di stampo cattolico come si può ancora credere in Dio, mai più nei suoi uomini e donne. La #s… -