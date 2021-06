Sigfrido Ranucci: Come si può equiparare un giornalista Rai a un funzionario pubblico? (Di venerdì 25 giugno 2021) Report contro il Tar: «Si è aperta una falla ora ci intimidiscono» La Stampa, pagina 14, di Michela Tamburrino. Sigfrido Ranucci non riesce neppure a godersi il successo del suo Report formato replica che porta ottimi ascolti. Perché arrivano altri guai. «La sentenza del Tar ha aperto una voragine inarginabile. E costerà tempo, fatica e tanti soldi». Tutto ha avuto inizio qualche giorno fa quando una sentenza del Tribunale Amministrativo ha imposto alla Rai di rendere pubblici gli atti dell’inchiesta giornalistica Vassalli, valvassori e valvassini, condotta da Report per indagare sugli appalti pubblici in Lombardia. Tutto partiva da una serie di ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 25 giugno 2021) Report contro il Tar: «Si è aperta una falla ora ci intimidiscono» La Stampa, pagina 14, di Michela Tamburrino.non riesce neppure a godersi il successo del suo Report formato replica che porta ottimi ascolti. Perché arrivano altri guai. «La sentenza del Tar ha aperto una voragine inarginabile. E costerà tempo, fatica e tanti soldi». Tutto ha avuto inizio qualche giorno fa quando una sentenza del Tribunale Amministrativo ha imposto alla Rai di rendere pubblici gli atti dell’inchiesta giornalistica Vassalli, valvassori e valvassini, condotta da Report per indagare sugli appalti pubblici in Lombardia. Tutto partiva da una serie di ...

reportrai3 : Sigfrido #Ranucci: 'Io questa sentenza non la rispetto, piuttosto vado in galera. La libertà di stampa e la tutela… - franco45481797 : RT @Axen0s: Sigfrido Ranucci teme l'effetto valanga e la fine del 'giornalismo di inchiesta' (cioè, del suo giornalismo) in Rai. Eh no, Sig… - pennadoca : RT @_DAGOSPIA_: REPORT, SIGFRIDO RANUCCI: NON ARRETREREMO DI UN CENTIMETRO, ALTRIMENTI IL GIORNALISMO D'INCHIESTA... - _DAGOSPIA_ : REPORT, SIGFRIDO RANUCCI: NON ARRETREREMO DI UN CENTIMETRO, ALTRIMENTI IL GIORNALISMO D'INCHIESTA...… - Axen0s : @BarneyGumble_IT sempre che Sigfrido Ranucci acconsenta. ha detto che lui l'identità delle fonti non la rivela neanche ai giudici -