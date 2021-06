Siderurgico di Taranto: altro lavoratore da assumere, sentenza L'operaio commosso scrive all'avvocato ed al sindacato (Di venerdì 25 giugno 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb: Giudice del Lavoro: Arcelor Mittal deve assumere ancora un lavoratore. commosso messaggio di ringraziamento al legale e all’USB Franco Rizzo, coordinatore provinciale Usb Taranto: “Solo pochi giorni fa abbiamo dato una notizia simile, e con grande entusiasmo oggi comunichiamo ancora di un altro lavoratore ex Ilva in AS che deve essere assunto da Arcelor Mittal grazie alla sentenza del Giudice del Lavoro, dott Raffaele Ciquera. Fa parte del gruppo di dipendenti estromessi dall’ormai nota graduatoria ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 25 giugno 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalUsb: Giudice del Lavoro: Arcelor Mittal deveancora unmessaggio di ringraziamento al legale e all’USB Franco Rizzo, coordinatore provinciale Usb: “Solo pochi giorni fa abbiamo dato una notizia simile, e con grande entusiasmo oggi comunichiamo ancora di unex Ilva in AS che deve essere assunto da Arcelor Mittal grazie alladel Giudice del Lavoro, dott Raffaele Ciquera. Fa parte del gruppo di dipendenti estromessi dall’ormai nota graduatoria ...

