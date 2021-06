Ratchet & Clank: Rift Apart giocatissimo: il Trofeo Platino sbloccato da più della metà dei giocatori (Di venerdì 25 giugno 2021) Dall'uscita di Ratchet & Clank Rift Apart sono passate due settimane e a quanto pare il gioco ha tenuto la maggior parte dei giocatori incollati allo schermo. Come lo si è scoperto? Naturalmente dal tasso di completamento del Trofeo di Platino presente su PlayStation 5. Si registra così che il 52,83% dei giocatori di Ratchet & Clank Rift Apart ha sbloccato il Trofeo "Signori del Multiverso", ovvero il nome del ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 giugno 2021) Dall'uscita disono passate due settimane e a quanto pare il gioco ha tenuto la maggior parte deiincollati allo schermo. Come lo si è scoperto? Naturalmente dal tasso di completamento deldipresente su PlayStation 5. Si registra così che il 52,83% deidihail"Signori del Multiverso", ovvero il nome del ...

Advertising

zazoomblog : Ratchet & Clank: Rift Apart il trofeo platino sbloccato da più della metà dei giocatori - #Ratchet #&… - Eurogamer_it : #RatchetAndClankRiftApart, il trofeo platino è stato sbloccato da più della metà dei giocatori. - SimoneAzzarello : Stamattina ho smanettato con i settaggi della tv nuova e provato Ori 2 a 120 fps su Serie X. Anche Ratchet su PS5… - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Dopo Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart, Insomniac Games cerca figure lavorative per un proget… - IGNitalia : Dopo Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart, Insomniac Games cerca figure lavorative per… -