Il Parma è vicino a Benedyczak (Di venerdì 25 giugno 2021) C'è Adrian Benedyczak nella lista di Javier Ribalta. Attaccante classe 2000, del Pogon Stettino, polacco di Kamien Pomorski, sarebbe molto vicino al Parma, che per strapparlo alla concorrenza, ha ... Leggi su parmatoday (Di venerdì 25 giugno 2021) C'è Adriannella lista di Javier Ribalta. Attaccante classe 2000, del Pogon Stettino, polacco di Kamien Pomorski, sarebbe moltoal, che per strapparlo alla concorrenza, ha ...

Il Parma è vicino a Benedyczak C'è Adrian Benedyczak nella lista di Javier Ribalta. Attaccante classe 2000, del Pogon Stettino, polacco di Kamien Pomorski, sarebbe molto vicino al Parma, che per strapparlo alla concorrenza, ha offerto un milione di euro e quattro anni di contratto al calciatore.

ESCLUSIVO - Parma, colpo in attacco: vicino il polacco Benedyczak Il Parma sta per chiudere un colpo in attacco: vicino Adrian Benedyczak, punta classe 2000. A breve le visite medicheAdrian Benedyczak è uno dei talenti più promettenti del calcio polacco e, presto, ...

