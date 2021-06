Il Benevento 5 annuncia il colpo Juanillo | le prime parole dello spagnolo

(Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il5 comunica il perfezionamento dell’ingaggio di Juan Perez Lozano, conosciuto come. Il pivotè il primo rinforzo del club giallorosso per il prossimo campionato di A2.nasce a Cordoba il 18 luglio 1987 ma è originario di Malaga. Inizia a muovere i suoi primi passi nel futsal nel 2010 con la Santaella 2010, poi ha vestito le maglie di Real Betis, Antequera e Gran Canaria. In Italia ha giocato con Prato, Cobà e CDM Genova, nell’ultima stagione è stato protagonista con l’El Ejido nuovamente in Spagna. “Ho accettato subito di ...

