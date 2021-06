Coronavirus in Toscana: 6 morti, oggi 25 giugno. E 42 nuovi contagi (con età media di 37 anni) (Di venerdì 25 giugno 2021) Sono 6 i morti per Coronavirus di oggi, 25 giugno 2021, in Toscana. Si tratta di 4 donne e 2 uomini con età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 1 a Pisa, 1 a Arezzo, 1 a Siena. Sono 6.860 i deceduti dall'inizio dell'epidemia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 giugno 2021) Sono 6 iperdi, 252021, in. Si tratta di 4 donne e 2 uomini con etàdi 83. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 1 a Pisa, 1 a Arezzo, 1 a Siena. Sono 6.860 i deceduti dall'inizio dell'epidemia L'articolo proviene da Firenze Post.

