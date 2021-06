Colosseo, Fori Imperiali e luoghi simbolo di Roma illuminati dalla bandiera arcobaleno: “Il tempo è scaduto, approvare il ddl Zan ora” (Di venerdì 25 giugno 2021) Una gigantesca bandiera arcobaleno ha illuminato nella notte i luoghi e monumenti di Roma per lanciare un messaggio: “Il tempo è scaduto, ddl Zan ora“. Il Colosseo, i Fori Imperiali, la Basilica Ulpia, la Scala Santa di Roma, la Piramide Cestia e Palazzo della Civiltà Italiana all’EUR sono stati lo sfondo della proiezione diffusa organizzata da All Out e Change.org per dare voce alle 570mila persone che hanno firmato due petizioni sulle rispettive piattaforme chiedendo una rapida approvazione del ddl Zan. Fin dall’inizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Una gigantescaha illuminato nella notte ie monumenti diper lanciare un messaggio: “Il, ddl Zan ora“. Il, i, la Basilica Ulpia, la Scala Santa di, la Piramide Cestia e Palazzo della Civiltà Italiana all’EUR sono stati lo sfondo della proiezione diffusa organizzata da All Out e Change.org per dare voce alle 570mila persone che hanno firmato due petizioni sulle rispettive piattaforme chiedendo una rapida approvazione del ddl Zan. Fin dall’inizio ...

