Decreto Semplificazioni, i dirigenti pubblici che non agevoleranno il passaggio al digitale saranno multati (Di lunedì 24 maggio 2021) Nella bozza del Decreto Semplificazioni, in discussione in queste ore, spunta la norma che rende i dirigenti pubblici responsabili della transizione digitale. Su di loro vigilerà l’AGID. Fra le sanzioni previste anche il licenziamento nei casi più gravi... Leggi su dday (Di lunedì 24 maggio 2021) Nella bozza del, in discussione in queste ore, spunta la norma che rende iresponsabili della transizione. Su di loro vigilerà l’AGID. Fra le sanzioni previste anche il licenziamento nei casi più gravi...

