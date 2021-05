Ultime Notizie Roma del 23-05-2021 ore 10:10 (Di domenica 23 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalle redazione Gabriella Luigi in studio il commissario per l’emergenza Francesco Paolo figliuolo firma le linee guida per la prosecuzione della campagna vaccinare e invita le regioni a dare un maggior contributo di medici e personale sanitario mantenendo sempre operativi vaccinali poi l’attività di vaccinazione dovrà essere ricondotta nell’alveo delle strutture ordinarie del servizio sanitario nazionale coinvolgendo medici pediatri farmacisti ed altri operatori per realizzare un sistema stabile nel tempo senza dover ricorrere a misure emergenziali sinora in Italia sono state somministrate 30 milioni di dosi Scendono i contagi diminuiscono le vittime 125 nelle Ultime 24 ore Cala il tasso di positività all’una e 6% ridoterapie Intensive con questi dati che fanno ben sperare dal domani tutta Italia ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 maggio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalle redazione Gabriella Luigi in studio il commissario per l’emergenza Francesco Paolo figliuolo firma le linee guida per la prosecuzione della campagna vaccinare e invita le regioni a dare un maggior contributo di medici e personale sanitario mantenendo sempre operativi vaccinali poi l’attività di vaccinazione dovrà essere ricondotta nell’alveo delle strutture ordinarie del servizio sanitario nazionale coinvolgendo medici pediatri farmacisti ed altri operatori per realizzare un sistema stabile nel tempo senza dover ricorrere a misure emergenziali sinora in Italia sono state somministrate 30 milioni di dosi Scendono i contagi diminuiscono le vittime 125 nelle24 ore Cala il tasso di positività all’una e 6% ridoterapie Intensive con questi dati che fanno ben sperare dal domani tutta Italia ...

