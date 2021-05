Sainz | ' La Ferrari deve essere fiera dei progressi fatti'

Advertising

Eurosport_IT : SAINZ SUL PODIO, SECONDO A MONTECARLO ???? Verstappen domina e si prende la vetta del Mondiale visto il 7° posto di… - SkySportF1 : ?? LA FERRARI E LECLERC FIRMANO LA POLE ?? Sainz in seconda fila, Hamilton indietro #SKyMotori #F1 #Formula1 #MonacoGP - fattoquotidiano : Formula 1, Max Verstappen vince il Gran Premio di Montecarlo e vola in testa al mondiale. Seconda la Ferrari di Car… - mrcllznn : Verstappen vince Gp Monaco, Sainz secondo con la Ferrari - sportli26181512 : Formula 1, Binotto dopo Montecarlo: 'Questa Ferrari può dare soddisfazioni': Mattia Binotto sorride per il 2° posto… -

Ultime Notizie dalla rete : Sainz Ferrari

Grandi festeggiamenti sul podio del Gran Premio di Monaco 2021: Max Verstappen sorride per la prima vittoria nel Principato in Formula 1; Carlosporta lasul podio rendendo meno amara la giornata della, segnata dal ritiro di Leclerc ancor prima di schierare la monoposto in griglia; e Lando Norris gioisce per l'ottimo ...Il primo podio da ferrarista per Carlosè arrivato al GP di Monaco, alla quinta gara di rosso vestito. Una corsa in cui è contato ... Lacome team deve essere fiera della macchina e dei ...Al Gran Premio di Monaco è arrivato il primo podio di Carlos Sainz in Ferrari. Lo spagnolo ha condotto una gara solida in 2 posizione ...Max Verstappen vince il Gran Premio di Formula 1 del Principato di Monaco. L'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren ...