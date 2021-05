Milano, l’attore Moni Ovadia alla manifestazione pro-Palestina: “Da Israele atti disumani. Andate a vedere come si vive nei territori” (Di domenica 23 maggio 2021) “Io per formazione e per convinzione sto sempre dalla parte degli oppressi. In questo caso gli oppressi sono il popolo palestinese mentre l’oppressore è il governo Israeliano. Chi è convinto del contrario e starnazza nei talk show si faccia un tour nei territori occupati”. Queste le parole dell’attore e scrittore di origine ebraica Moni Ovadia, che ha voluto partecipare al presidio organizzato all’Arco della Pace a Milano dalla comunità palestinese lombarda. “Anche sui vaccini”, aggiunge, “Israele ha compiuto un atto disumano dimenticandosi completamente dei tanti palestinesi che vivono dimenticati nel territorio israeliano” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) “Io per formazione e per convinzione sto sempre dparte degli oppressi. In questo caso gli oppressi sono il popolo palestinese mentre l’oppressore è il governo Israeliano. Chi è convinto del contrario e starnazza nei talk show si faccia un tour neioccupati”. Queste le parole dele scrittore di origine ebraica, che ha voluto partecipare al presidio organizzato all’Arco della Pace acomunità palestinese lombarda. “Anche sui vaccini”, aggiunge, “ha compiuto un atto disumano dimenticandosi completamente dei tanti palestinesi che vivono dimenticati nelo israeliano” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Milano, l’attore Moni Ovadia alla manifestazione pro-Palestina: “Da Israele atti disumani. Andate a vedere come si… - ilgiornale : L'attore Gianfelice Facchetti al Teatro Oscar di Milano interpreta la storia unica dell'atleta ungherese: 'Dalla ma… - _brekkerscane : @acourtofgrisha Anche a me era piaciuto tantissimo. In Italia non se lo sono filati per niente. Ero anche andata a… -