Mattarella duro sulla mafia | «O si è contro | o si è complici Liti tra magistrati minano la lotta»

Advertising

serenel14278447 : Mattarella duro sulla mafia:'O si è contro o si è complici' - Pippo_Moscuzza : RT @Tg3web: Duro monito sulla giustizia del Presidente della Repubblica Mattarella, a Palermo per i 29 anni dalla strage di Capaci: 'Divisi… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Duro monito sulla giustizia del Presidente della Repubblica Mattarella, a Palermo per i 29 anni dalla strage di Capaci: 'Divisi… - il_dipendente : #Mattarella duro contro la #Mafia : “ O si è contro o si è complici. “ Con tutto il rispetto Presidente ma che vo… - SILVIALUCISANO : Capaci, Mattarella duro sulla mafia: «O si è contro, o si è complici. Scontri tra magistrati minano la lotta»… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella duro

APPROFONDIMENTI LA MAFIAsulla mafia: 'O si è contro, o si... IL CASO Giovanni Falcone, una piazza intitolata alla memoria del pm... LA LEGALITÀ Un lenzuolo contro la mafia, ...'La mafia - avverte- esiste ancora, non è stata sconfitta. E' necessario tenere sempre attenzione alta e vigile da parte dello Stato'. Ma 'le polemiche all'interno della magistratura ne ...Parole durissime del capo dello Stato nel giorno in cui si ricordano Giovanni Falcone e le vittime della strage di Capaci ...A Brancaccio, periferia per anni feudo dei clan, l'arte si riprende piazza Beato Padre Pino Puglisi (ex piazza Anita Garibaldi). Sarà un cammino di un anno, lungo tutto il Paese, con l'obiettivo di ri ...