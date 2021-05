Maneskin | arriva la nota ufficiale sul caso-droga all' Eurovision | cosa succede adesso

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) La vittoria deiall'è stata molto discussa per via dell'accusa – lanciata dalla rivista francese Paris Match Magazine – secondo cui il frontman della band Damiano David avrebbe sniffato cocaina in diretta. Una notizia che il gruppo ha subito smentito in conferenza stampa dopo l'evento.si è pronunciata l'organizzazione della kermesse. Lo European Broadcasting Union, in particolare, ha diramato un comunicato nel quale si legge: “Siamo consapevoli delle voci che riguardano il video dei vincitori italiani dell'Song Contest nella Green Room di ieri sera. La band ha fortemente smentito le accuse di consumo die il cantante in questione farà un test antivolontario dopo l'arrivo a casa. Lo hanno chiesto loro stessi ieri sera ma ...