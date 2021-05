Fabrizio Corona, lacrime per la morte di Severina Panarello: «Come ora faccio senza di lei? Le ho voluto bene come una madre» (Di domenica 23 maggio 2021) Fabrizio Corona in lacrime per la morte di Severina Panarello. Il suo dolore sui social con un commovente post Instagram. «Le ho voluto bene come una madre. Ho pianto solo con lei, davanti a lei, per gioia, dolore, emozione, sconforto. Ha vissuto per tutti noi detenuti, affinché venissero riconosciute le pene alternative come un valore della costituzione per ricominciare nel modo giusto una nuova vita». Sono le parole, dense di commozione e affetto, che Fabrizio Corona ha postato sul suo profilo Instagram dopo aver appreso della morte di Severina ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 23 maggio 2021)inper ladi. Il suo dolore sui social con un commovente post Instagram. «Le houna. Ho pianto solo con, davanti a, per gioia, dolore, emozione, sconforto. Ha vissuto per tutti noi detenuti, affinché venissero riconosciute le pene alternativeun valore della costituzione per ricominciare nel modo giusto una nuova vita». Sono le parole, dense di commozione e affetto, cheha postato sul suo profilo Instagram dopo aver appreso delladi...

