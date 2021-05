Domenica In: ospiti 23 maggio 2021. Favino, Sangiorgi, Angela (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi, 16 maggio 2021, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore Domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Come protagonisti per lo spazio informativo sui vaccini e il Covid, troveremo il Ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il Prof. Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, in collegamento Alessandro Sallusti, Direttore di Libero, ed Enzo Miccio. In occasione del 29° anniversario della strage di Capaci, sarà in studio l’attore Pierfrancesco Favino, protagonista del film Il Traditore, regia di Marco Bellocchio e vincitore del David di Donatello nel 2020, che Rai1 trasmetterà lunedì 24 maggio, mentre in ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi, 16, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Come protagonisti per lo spazio informativo sui vaccini e il Covid, troveremo il Ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il Prof. Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, in collegamento Alessandro Sallusti, Direttore di Libero, ed Enzo Miccio. In occasione del 29° anniversario della strage di Capaci, sarà in studio l’attore Pierfrancesco, protagonista del film Il Traditore, regia di Marco Bellocchio e vincitore del David di Donatello nel 2020, che Rai1 trasmetterà lunedì 24, mentre in ...

