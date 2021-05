Corsa Champions, Cabrini: “Il Milan è la squadra che rischia di più” (Di domenica 23 maggio 2021) L'ex Juventus Antonio Cabrini ha parlato della Corsa ad un posto in Champions League. Ecco perché il Milan rischia di più Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 maggio 2021) L'ex Juventus Antonioha parlato dellaad un posto inLeague. Ecco perché ildi più

Advertising

realvarriale : Contro un'orgogliosa @acffiorentina che non regala nulla, vittoria determinante di @sscnapoli nella corsa… - PianetaMilan : L'ex Juve non ha dubbi sulla squadra che rischia di più ? - ChiaraLucy99 : Questa cosa dell'ultima partita, della corsa champions, degli addii dietro l'angolo mi rende talmente nervosa oggi… - TUTTOJUVE_COM : Corsa Champions, Cabrini: 'Juve più svantaggiata, ma rischia più il Milan' - TUTTOJUVE_COM : Corsera - Corsa Champions: la Juve parte indietro, non solo per i torti arbitrali... -