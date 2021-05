Roma | ai Fori Imperiali la Marcia per la Vita

(Di sabato 22 maggio 2021) Aila decima edizione dellaper la, sospesa l’anno scorso per il Covid. Le associazioni pro-sono scese in piazza in una mobilitazione statica per il diritto di ogni bambino a venire al mondo ed una campagna contro il ddl Zan “le cui prime vittime saranno le donne e i bambini “. “Sono fiero di poter rappresentare, come ambasciatore presso la Santa Sede, la Polonia, che tutela i diritti dei più deboli e indifesi: i bambini non nati. Nell’autunno dello scorso anno, il nostro Tribunale Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la cosiddetta “pratica eugenetica” nella legge sulla pianificazione familiare, la protezione del feto umano e le condizioni per l’ammissibilità dell’interruzione della gravidanza, che è un passo significativo e forte nella ...

Advertising

Roma : #BuongiornoRoma Credit: - vaticannews_it : #22maggio Il popolo che sostiene la #vita si ritrova ai Fori Imperiali dopo l’edizione digitale del 2020 a causa de… - IsabellaRauti : “Per la vita senza compromessi” #MarciaPerLaVita Sabato 22 maggio, Fori Imperiali #Roma #PerLaVita2021 #ProLife… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - MarisaLevi1 : RT @ognifrank: Migliaia a Roma per il ritorno della Marcia nazionale per la Vita -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fori

Aiimperiali ala decima edizione della Marcia per la Vita, sospesa l'anno scorso per il Covid. Le associazioni pro - vita sono scese in piazza in una mobilitazione statica per il diritto di .... Oltre 1.200 persone si sono dati appuntamento aiimperiali aper partecipare alla decima edizione della Marcia per la Vita, sospesa l'anno scorso per il Covid. Le associazioni pro - vita e cittadini comuni sono scesi in piazza in una ...Ai Fori imperiali a Roma la decima edizione della Marcia per la Vita, sospesa l’anno scorso per il Covid. Le associazioni pro-vita sono scese in piazza in una mobilitazione statica per il diritto di o ..."Sul ddl Zan la tensione ideologica dovrebbe lasciare spazio al buon senso. L’esperienza umana ci dice che mamma e papà sono il luogo naturale in cui nasce la vita. Rispettiamo l’ecologia dell’uomo e ...