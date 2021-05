Musica in lutto, addio alla cantante celebre per il suo ‘inno alle donne’: “Sei stata un vero simbolo” (Di sabato 22 maggio 2021) lutto nel mondo della Musica. La cantante americana che nel corso della sua carriera ha celebrato le donne, e ha fatto la storia della Musica nel 1973 quando ha pubblicato “Lavender Jane Loves Women”, è morta il 19 maggio nella sua casa di Woodstock. La cantante aveva 80 anni. “Il futuro è femmina”, recitava lo slogan su una sua maglietta nella foto scattata nel 1975. La notizia della morte della cantante è stata confermata da Liza Cowen, sua amica ed ex compagna: “Ogni cosa che ha fatto nella sua vita aveva a che fare con l’essere lesbica in questo mondo”, ha dichiarato Cowen, autrice anche della foto diventata un simbolo della libertà per le donne omosessuali. Dopo il matrimonio con il manager del famoso Gaslight Cafe, prendendosi una pausa dai ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 maggio 2021)nel mondo della. Laamericana che nel corso della sua carriera ha celebrato le donne, e ha fatto la storia dellanel 1973 quando ha pubblicato “Lavender Jane Loves Women”, è morta il 19 maggio nella sua casa di Woodstock. Laaveva 80 anni. “Il futuro è femmina”, recitava lo slogan su una sua maglietta nella foto scattata nel 1975. La notizia della morte dellaconfermata da Liza Cowen, sua amica ed ex compagna: “Ogni cosa che ha fatto nella sua vita aveva a che fare con l’essere lesbica in questo mondo”, ha dichiarato Cowen, autrice anche della foto diventata undella libertà per le donne omosessuali. Dopo il matrimonio con il manager del famoso Gaslight Cafe, prendendosi una pausa dai ...

MediasetTgcom24 : Musica in lutto, è morto Franco Battiato #francobattiato - ColettaCecilia : La musica di Franco Battiato penso di averla ascoltata la prima volta che ero immersa nella placenta. Per me questa… - damianofiocc : RT @EdiPressTwit: ??????????????` ????/???? - Lutto nel mondo della #musica italiana: muore Franco #Battiato. Il celebre cantautore siciliano si è spe… - EdiPressTwit : ??????????????` ????/???? - Lutto nel mondo della #musica italiana: muore Franco #Battiato. Il celebre cantautore siciliano si… - SepDam : @musagete10 L'aveste vinta voi, i vostri giocatori sarebbero entrati negli spogliatoi a testa bassa con musica fune… -