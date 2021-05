Lukaku: «Ecco perchè Conte mi apprezza tanto. Nel futuro mi vedo allenatore» (Di sabato 22 maggio 2021) Romelu Lukaku ha parlato all’emittente belga Rtbf Sport: queste le parole dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha parlato all’emittente belga Rtbf Sport: queste le parole dell’attaccante dell’Inter. UNITED – «perchè sono andato via? Le cose non funzionavano più. Bisogna dire le cose come stanno: se arriva un’offerta migliore da un’altra parte o puoi provare qualcosa di diverso, perché non provarci? Io l’ho fatto e ho visto che funziona». Conte – «Perché mi apprezza tanto? Perché so fare tutto quello che mi chiede in campo. So attaccare, so difendere, so giocare con le spalle alla porta e attaccare in profondità. Ma anche per la mia mentalità. Sa che non ho paura di lavorare. Se giochi per lui, dovresti sapere che il lavoro è molto intenso». futuro DA ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Romeluha parlato all’emittente belga Rtbf Sport: queste le parole dell’attaccante dell’Inter Romeluha parlato all’emittente belga Rtbf Sport: queste le parole dell’attaccante dell’Inter. UNITED – «sono andato via? Le cose non funzionavano più. Bisogna dire le cose come stanno: se arriva un’offerta migliore da un’altra parte o puoi provare qualcosa di diverso, perché non provarci? Io l’ho fatto e ho visto che funziona».– «Perché mi? Perché so fare tutto quello che mi chiede in campo. So attaccare, so difendere, so giocare con le spalle alla porta e attaccare in profondità. Ma anche per la mia mentalità. Sa che non ho paura di lavorare. Se giochi per lui, dovresti sapere che il lavoro è molto intenso».DA ...

