Il dolore di Corona per la morte di Severina Panarello | come faccio senza di lei?

(Di sabato 22 maggio 2021) Le ho voluto beneuna madre . Ho pianto solo con, davanti a, per gioia,, emozione, sconforto. Ha vissuto per tutti noi detenuti , affinché venissero riconosciute le pene ...

a_saba78 : RT @imnly: Bellissimo ricordo di ?@stefanopistol? su Franco Battiato e la sua “corona siculo-hendrixiana” di capelli... - imnly : Bellissimo ricordo di ?@stefanopistol? su Franco Battiato e la sua “corona siculo-hendrixiana” di capelli... - tonino_dx : RT @CoronaMauro: Il carpino viene su lento e stentato e ogni suo centimetro di statura è una faticosa e dolorosa conquista. Di carattere te… - falsagds : @ckellergds @fattonegds @ridicolagds Eris, penetrandola attraverso lo stomaco. «non controllerai più nessuno»disse… - BoreMasia : RT @CoronaMauro: Il carpino viene su lento e stentato e ogni suo centimetro di statura è una faticosa e dolorosa conquista. Di carattere te… -

Ultime Notizie dalla rete : dolore Corona

Il Giorno

Le ho voluto bene come una madre . Ho pianto solo con lei, davanti a lei, per gioia,, emozione, sconforto. Ha vissuto per tutti noi detenuti , affinché venissero riconosciute le ..., in un ...Parla di strani aiuti ricevuti dalla famigliada parte dei poliziotti (circostanza ...l'avrebbe strappata all'affetto dei suoi cari che da quel giorno vivono una condizione di eterno. ...Scomparsa la responsabile dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna. "Ha vissuto con noi detenuti" racconta l'ex fotografo dei vip ...CARINARO/MADDALONI – Lutto nell’agro aversano dove un rappresentante delle forze dell’ordine è deceduto a causa del Covid. Carinaro piange infatti Domenico Zampella, 58 anni, Carabiniere in pensione, ...