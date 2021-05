Il botta e risposta tra De Luca e De Magistris sui conti di Napoli

Leggi su agi

(Di sabato 22 maggio 2021) AGI - Si consuma lungo l'asse Ischia-Riace il nuovatra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ed il sindaco di, Luigi de. Tema dello scontro politico, ancora una volta, la situazione deidella città partenopea. Il governatore: "Il Comune diha realizzato il più grande disastro amministrativo d'Italia. Un disastro di 5 miliardi di euro di debiti, una finanziaria di un Paese". Sull'ipotesi di approvare una norma per salvare le amministrazioni in difficoltà, Desi dice favorevole, purché "chi ha la responsabilità del debito accumulato se ne vada a casa, purché per una volta in Italia siano individuate le responsabilità, sia per rispettare gli amministratori che hanno fatto il proprio ...