Gomorra 5 | Esposito e D’Amore | “Genny e Ciro saranno amore e odio nella massima espressione” VIDEO

Advertising

infoitcultura : Salvatore Esposito dà l’addio a Genny, cala il sipario su ‘Gomorra’ - infoitcultura : Salvatore Esposito dice addio a 'Gomorra' - infoitcultura : Salvatore Esposito lascia il ruolo di Genny Savastano nella serie di successo “Gomorra” - Positanonews - infoitcultura : Gomorra 5, l’addio di Salvatore Esposito a Genny Savastano: “Sarà sempre parte di me” (VIDEO) - infoitcultura : Gomorra 5 | l'addio di Salvatore Esposito a Genny Savastano | “Sarà sempre parte di me” VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra Esposito

...trapelati alcuni imprevedibili risvolti che riguardano i personaggi più importanti di ''. ... Ed è proprio uno di questi, Salvatore, il cui ruolo è quello di Gennaro Savastano, ad ...Senza dimenticare gli amatissimi Marco D'Amore e Salvatore, che hanno reso celebre in tutto il mondo la serie tv "", per arrivare al giudice di MasterChef Giorgio Locatelli e a molti ...Lunedì i ciak del regista goriziano Gergolet per “L’uomo senza colpa” Muggia conferma così il suo appeal verso le case di produzione ...La scelta di affidare le redini di uno dei programmi più amati della televisione a un giovane esprime la linea editoriale del network: coinvolgere nelle proprie produzioni non solo grandi nomi già aff ...