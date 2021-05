Eurovision Song Contest 2021: commenti a caldo (Di sabato 22 maggio 2021) Dalle 20.35 su RaiUno andrà in onda la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2021 in diretta dall’Ahoy Arena di Rotterdam. Quest’anno a rappresentare l’Italia saranno i vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, i Måneskin, con la hit Zitti e Buoni. A voi i commenti! L’articolo proviene da Isa e Chia. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 22 maggio 2021) Dalle 20.35 su RaiUno andrà in onda la finalissima dell’in diretta dall’Ahoy Arena di Rotterdam. Quest’anno a rappresentare l’Italia saranno i vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, i Måneskin, con la hit Zitti e Buoni. A voi i! L’articolo proviene da Isa e Chia. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

RaiUno : Stasera tifiamo @thisismaneskin! ???? La finale dell'#Eurovision Song Contest alle 20.35 ?? in diretta su #Rai1 con… - senhitofficial : Voglio condividere con voi questo tributo ad alcune meravigliose canzoni italiane che hanno partecipato ad… - RaiUno : Continuano le prove di Eurovision Song Contest 2021 con @corsi_gabriele e @InfoMalgioglio! Sale l'attesa per l'esib… - nonfraledonne : RT @dario_head: Chiara ha detto Eurovision Song Contest 2022 a Milano. #Eurovision - jajez510 : RT @vitadafanboy: VOTE FOR ITALY VOTE FOR THE BEST SONG AKA ZITTI E BUONI CODE 24 #Eurovision -