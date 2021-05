Congo, “Arresti per l’omicidio dell’ambasciatore Attanasio, del carabiniere Iacovacci e dell’autista Milambo” (Di sabato 22 maggio 2021) Ci sono stati Arresti collegati all’attacco del 22 febbraio nella provincia orientale del Nord Kivu e nel quale sono morti l’ambasciatore d’Italia Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il collaboratore del Programma alimentare mondiale (Pam) Moustapha Milambo. Lo ha reso noto Félix Tshisekedi, presidente dell’Edc e dell’Unione Africana. Felix Tshisekedi, citato dal quotidiano Congolese Actualite, ha sottolineato che in base ai dati raccolti con gli Arresti e gli interrogatori dei sospetti sembra accertata la presenza di “un’organizzazione” alle spalle di quanto accaduto, formata da aggressori organizzati in bande armate e di cui si cercano i leader. “Le indagini continuano. Ci sono sospetti che sono stati arrestati ed interrogati. Al di là di questi ... Leggi su tpi (Di sabato 22 maggio 2021) Ci sono staticollegati all’attacco del 22 febbraio nella provincia orientale del Nord Kivu e nel quale sono morti l’ambasciatore d’Italia Luca, ilVittorioe il collaboratore del Programma alimentare mondiale (Pam) Moustapha. Lo ha reso noto Félix Tshisekedi, presidente dell’Edc e dell’Unione Africana. Felix Tshisekedi, citato dal quotidianolese Actualite, ha sottolineato che in base ai dati raccolti con glie gli interrogatori dei sospetti sembra accertata la presenza di “un’organizzazione” alle spalle di quanto accaduto, formata da aggressori organizzati in bande armate e di cui si cercano i leader. “Le indagini continuano. Ci sono sospetti che sono stati arrestati ed interrogati. Al di là di questi ...

