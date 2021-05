Calciomercato Roma | si cerca un attaccante | Mourinho sogna un suo ex

(Di sabato 22 maggio 2021) Laè alla ridi un nuovoper la prossima stagione. Il sogno di Joseè un suo grandissimo ex Laè alla ridi un nuovoper la prossima stagione da regalare al tecnico Jose. Un nome forte per i giallorossi e un sogno, Edin Dzeko sembra sempre più lontano dalla capitale. Come riporta la Gazzetta dello Sport il nuovo nome per laè quello di Weghorst del Wolfsburg che andrebbe a fare coppia con Borja Mayoral vicino alla permanenza in giallorosso. Il sogno dei tifosi e del tecnico sarebbe Harry Kane in uscita dal Tottenham: l’inglese ieri ha rilasciato parole di stima verso lo Special One, ma pare orientato verso altre mete più grandi. Gli Spurs fanno ...

Come raccontato su.it, ci sarebbe l'interessamento del Tottenham dopo che Mourinho lo ha anticipato per la panchina della. L'avvicinamento con i giallorossi c'era stato, ma poi il ...Beppe Marotta era aper questioni legate alla Figc '. Il fatidico incontro, dunque , dovrebbe ...se il mister accetterà o meno la partenza di uno o due big in vista del prossimo. Il ...I calciatori credo siano pronti, tutti abbiamo la consapevolezza di dover vincere per arrivare in Europa, è molto importante per la Roma. Siamo preparati per fare una buona partita". Sul momento più ...L'allenatore portoghese alla vigilia della gara in casa dello Spezia: "Sappiamo tutti che è importante giocare in Europa il prossima anno" ...