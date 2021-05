Atalanta-Milan, Pioli: “Sarebbe importante non prendere gol” (Di sabato 22 maggio 2021) In vista di Atalanta-Milan di domani, Pioli ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole sugli ultimi clean sheet rossoneri. Leggi su pianetamilan (Di sabato 22 maggio 2021) In vista didi domani,ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole sugli ultimi clean sheet rossoneri.

