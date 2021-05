Verissimo, Mahmood sull’omotransfobia e DDL Zan: “Deve essere approvato” (Di venerdì 21 maggio 2021) Sabato 22 maggio andrà in onda un nuovo appuntamento con Verissimo, programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. In tale occasione vedremo che tra gli ospiti ci sarà anche Mahmood. Il cantante si lascerà intervistare dalla padrona di casa e soffermerà la sua attenzione soprattutto su alcuni aspetti molto importanti. In particolare, ci saranno dei riferimenti alla delicata questione dell’omotransfobia, tema trattato nel DDL Zan. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni del programma, pare proprio che il protagonista si sia schierato completamente a favore di questo disegno di legge. Le parole di Mahmood a Verissimo sul DDL Zan Le anticipazioni della puntata di sabato 22 maggio di Verissimo rivelano che Mahmood sarà ospite di Silvia Toffanin. Oltre che parlare della sua vita ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 21 maggio 2021) Sabato 22 maggio andrà in onda un nuovo appuntamento con, programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. In tale occasione vedremo che tra gli ospiti ci sarà anche. Il cantante si lascerà intervistare dalla padrona di casa e soffermerà la sua attenzione soprattutto su alcuni aspetti molto importanti. In particolare, ci saranno dei riferimenti alla delicata questione dell’omotransfobia, tema trattato nel DDL Zan. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni del programma, pare proprio che il protagonista si sia schierato completamente a favore di questo disegno di legge. Le parole disul DDL Zan Le anticipazioni della puntata di sabato 22 maggio dirivelano chesarà ospite di Silvia Toffanin. Oltre che parlare della sua vita ...

Advertising

IlContiAndrea : #Mahmood “Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire situaz… - tuttopuntotv : Verissimo, Mahmood sull’omotransfobia e DDL Zan: “Deve essere approvato” #verissimo #Mahmood #DDLZan - jedenact_ : RT @IlContiAndrea: #Mahmood “Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire situazioni… - lowevonadler191 : RT @tvblogit: '#ddlZan deve essere approvato per difendere soprattutto le persone che non possono farlo da sole. Tutti devono sentirsi sicu… - lifestyleblogit : MAHMOOD a Verissimo: 'Il DDL Zan deve essere approvato' - -