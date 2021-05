Advertising

Ansa_Fvg : Vaccini: Fedriga, complicato dose in vacanza. Sabato sarà vaccinato. #ANSA - ilCastellano00 : Fedriga.... inascoltabile, è talmente pro vaccini che è vomitevole. Peggio di un piddino qualsiasi. #PortaaPorta - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Fedriga: complicato somministrare la seconda dose in vacanza #covid - staff_M_Fedriga : #Vaccini Il tema delle adesioni è centrale nella lotta al #Covid19: i cittadini si fidino della scienza e rispondan… - staff_M_Fedriga : Le fake news che girano in rete sulla presunta pericolosità dei #vaccini vanno smontate rimarcando con forza che, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Fedriga

ha detto che si è "discusso oggi in Conferenza e si vagliano ipotesi fattibili". "In zone dove c'è un afflusso di migliaia e migliaia di turisti è molto difficile organizzare" la vaccinazione.Lo ha detto il presidente della Conferenza Regioni, Massimiliano, sottolineando che caso a parte è rappresentato da 'chi ad esempio lavora in Lombardia tutto l'anno e poi torna per tre mesi ..."E' complicato vaccinare chi va qualche giorno in villeggiatura. Invece, poter anticipare o posticipare la seconda dose, credo risolva il problema". Lo ha detto il presidente della Conferenza Regioni, ...Al via le dosi nelle aziende e in tre grandi hub a Trieste e nell’Isontino Il governo concede alla Regione il ristoro per le minori entrate ...