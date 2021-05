Treno per Orio, gli abitanti dei quartieri in piazza per chiedere l’interramento (Di venerdì 21 maggio 2021) La tratta del collegamento ferroviario per l’aeroporto di Orio al Serio deve essere interrato. É questa una delle richieste portate avanti con forza da diversi mesi dal comitato di quartiere. Ma è un deciso “non si può fare” quello che gli abitanti dei quartieri continuano a ricevere da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italia), capofila del progetto, e, da pochi giorni, anche da Regione Lombardia che ha inserito il collegamento ferroviario nel piano strategico delle Olimpiadi invernali del 2026. Il Comitato di quartiere di Boccaleone però non si arrende e sabato 22 maggio alle 16, con l’adesione di Italia Nostra – sezione di Bergamo, Circolo Legambiente Bergamo APS, Comitato di quartiere Campagnola, Associazione per il Villaggio APS, Associazione Colognola per il suo futuro APS, Comitato Ambiente e Salute San Tomaso de Calvi, Coord. ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021) La tratta del collegamento ferroviario per l’aeroporto dial Serio deve essere interrato. É questa una delle richieste portate avanti con forza da diversi mesi dal comitato di quartiere. Ma è un deciso “non si può fare” quello che glideicontinuano a ricevere da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italia), capofila del progetto, e, da pochi giorni, anche da Regione Lombardia che ha inserito il collegamento ferroviario nel piano strategico delle Olimpiadi invernali del 2026. Il Comitato di quartiere di Boccaleone però non si arrende e sabato 22 maggio alle 16, con l’adesione di Italia Nostra – sezione di Bergamo, Circolo Legambiente Bergamo APS, Comitato di quartiere Campagnola, Associazione per il Villaggio APS, Associazione Colognola per il suo futuro APS, Comitato Ambiente e Salute San Tomaso de Calvi, Coord. ...

