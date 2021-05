Serie B: Monza, vittoria amara. Lecce, ci hai provato. Finale play-off tutta veneta: Venezia – Cittadella (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Monza fallisce con i top player, il Lecce si impegna ma non basta. In Finale ci vanno Venezia e Cittadella Venezia e Cittadella sono … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilfallisce con i toper, ilsi impegna ma non basta. Inci vannosono … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

capuanogio : #Galliani prova a sedurre #Buffon per portarlo al #Monza e fargli tentare anche dalla Serie B la scalata al Mondial… - pisto_gol : Il Cittadella domina e batte 3:0 il Monza nell’andata della semi-finale play-off di serie B con una tripletta di En… - segnaleorario : Nella finale playoff per il terzo posto in serie A c'è la squadra che ha speso di meno. - infoitsport : Juventus, ipotesi Monza per Buffon? Galliani ci pensa, la Serie B non sarebbe un problema - MFajriyansyah : RT @SerieA_Lawas: Hasil Serie B Monza 2-0 Cittadella Lecce 1-1 Venezia Venezia vs Cittadella di final play off promosi. -