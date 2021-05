Scrittori: è morto Giuliano Scabia, con Marco Cavallo liberò i matti (2) (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) - Vasta la bibliografia di Scabia, quasi tutta pubblicata da Einaudi. Tra i suoi libri di poesia: "Padrone & Servo" (1964); "Il poeta albero" (1995); "Canto notturno di Nane Oca sul platano alto dei Ronchi Palù" (1997); "Opera della notte" (2003); "Il tremito. Che cos'è la poesia?" (2006). Tra i suoi testi teatrali: "All'improvviso & Zip" (1967); "Il Gorilla Quadrumàno" (1974); "Il Diavolo e il suo Angelo preceduto dalla Lettera a Dorothea" (1982); "Fantastica visione" (1988); "L'insurrezione dei semi" (2000). Scabia ha scritto anche otto romanzi: "In capo al mondo" (1990); "Nane Oca" (1992); "Lorenzo e Cecilia" (2000); "Lettere a un lupo" (2001); "Le foreste sorelle. Nuove straordinarie avventure di Nane Oca" (2005); "Nane Oca rivelato" (2009); "Canti del guardare lontano" (2012), "L'azione perfetta" (2016) e "Il lato oscuro di Nane ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) - Vasta la bibliografia di, quasi tutta pubblicata da Einaudi. Tra i suoi libri di poesia: "Padrone & Servo" (1964); "Il poeta albero" (1995); "Canto notturno di Nane Oca sul platano alto dei Ronchi Palù" (1997); "Opera della notte" (2003); "Il tremito. Che cos'è la poesia?" (2006). Tra i suoi testi teatrali: "All'improvviso & Zip" (1967); "Il Gorilla Quadrumàno" (1974); "Il Diavolo e il suo Angelo preceduto dalla Lettera a Dorothea" (1982); "Fantastica visione" (1988); "L'insurrezione dei semi" (2000).ha scritto anche otto romanzi: "In capo al mondo" (1990); "Nane Oca" (1992); "Lorenzo e Cecilia" (2000); "Lettere a un lupo" (2001); "Le foreste sorelle. Nuove straordinarie avventure di Nane Oca" (2005); "Nane Oca rivelato" (2009); "Canti del guardare lontano" (2012), "L'azione perfetta" (2016) e "Il lato oscuro di Nane ...

Advertising

FChiusaroli : RT @PatriziaTenda: #colazione con scrittori: Il romanzo non è morto, non è neppure gravemente ferito. Don DeLillo #scritturebrevi https://t… - mariannaurszula : RT @PatriziaTenda: #colazione con scrittori: Il romanzo non è morto, non è neppure gravemente ferito. Don DeLillo #scritturebrevi https://t… - mirianagrassi1 : RT @PatriziaTenda: #colazione con scrittori: Il romanzo non è morto, non è neppure gravemente ferito. Don DeLillo #scritturebrevi https://t… - PatriziaTenda : #colazione con scrittori: Il romanzo non è morto, non è neppure gravemente ferito. Don DeLillo #scritturebrevi -

Ultime Notizie dalla rete : Scrittori morto Taobuk torna in presenza: serata di gala dedicata a Battiato Sul palcoscenico del Teatro Antico, gli scrittori Olga Tokarczuk, Emmanuel Carrère e David Grossman ... A trenta giorni dalla scomparsa di Battiato, morto il 19 maggio, si leverà una delle sue ...

StregaVarese: Il potere della scrittura nelle 'Due vite' di Emanuele Trevi ... perché protagonisti sono Rocco Carbone e Pia Pera , scrittori scomparsi qualche anno fa e legati a ... non pensarlo, ma scriverne, accorgendosi ben presto che il morto è attirato dalla scrittura, trova ...

È morto lo scrittore Giuliano Scabia, inventò il Marco Cavallo di Basaglia La Repubblica E’ morto Giuliano Scabia, drammaturgo e poeta Nato a Padova, 86 anni fa, è stato tra i primi a portare il teatro fuori dai luoghi canonici. L’assessore alla cultura della città del Santo: “Memorabile l’azione teatrale ‘Marco Cavallo’ con il caval ...

Il Caso Moro, o il “Romanzo Criminale” della nostra Repubblica Il “Caso Moro”: dietro questa locuzione dalle lugubri risonanze giallistiche si cela uno dei più turpi misteri della democrazia italiana che, a distanza di quarantatré anni, ...

Sul palcoscenico del Teatro Antico, gliOlga Tokarczuk, Emmanuel Carrère e David Grossman ... A trenta giorni dalla scomparsa di Battiato,il 19 maggio, si leverà una delle sue ...... perché protagonisti sono Rocco Carbone e Pia Pera ,scomparsi qualche anno fa e legati a ... non pensarlo, ma scriverne, accorgendosi ben presto che ilè attirato dalla scrittura, trova ...Nato a Padova, 86 anni fa, è stato tra i primi a portare il teatro fuori dai luoghi canonici. L’assessore alla cultura della città del Santo: “Memorabile l’azione teatrale ‘Marco Cavallo’ con il caval ...Il “Caso Moro”: dietro questa locuzione dalle lugubri risonanze giallistiche si cela uno dei più turpi misteri della democrazia italiana che, a distanza di quarantatré anni, ...