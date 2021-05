Mondiali ogni due anni | Infantino ' apre' | ' Serve una mente aperta'

(Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA - Clamorosa apertura da parte della Fifa , che non esclude la possibilità di organizzare idi calciodueanzichéquattro. Ad 'accarezzare' questa storica innovazione è ...

ROMA - Clamorosa apertura da parte della Fifa , che non esclude la possibilità di organizzare idi calciodue anni anzichéquattro. Ad 'accarezzare' questa storica innovazione è Gianni Infantino : "Dobbiamo studiare cosa possiamo fare per stimolare il calcio e avere una mente ...Quante volte vi è capitato di pensare che giocare iquattro anni sia troppo poco? Ebbene, nel corso del 71° congresso della FIFA è stata lanciata la proposta di disputare idue anni invece chequattro come adesso. L'...Al 71° congresso della FIFA, si è discusso sulla possibilità di giocare i Mondiali ogni due anni: 166 federazioni hanno votato a favore, 21 astenute.Prima del PDXCON abbiamo potuto assistere a un evento dedicato al grande gioco di strategia di Paradox: ecco tutto quello che sappiamo.