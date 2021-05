Macron, al G20 sosterrò misure sui brevetti dei vaccini (Di venerdì 21 maggio 2021) "Non ci dev'essere nessun tabù ogni volta che la proprietà intellettuale è un ostacolo dobbiamo dare una risposta. Se le conclusioni del G20, caro Mario, implicheranno l'uso di nuove misure in materia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) "Non ci dev'essere nessun tabù ogni volta che la proprietà intellettuale è un ostacolo dobbiamo dare una risposta. Se le conclusioni del G20, caro Mario, implicheranno l'uso di nuovein materia ...

G20 a Villa Pamphilj, Draghi: 'Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente' Il Summit è concepito come un'opportunità per il G20 e per tutti i leader invitati ( virtualmente) ... Macron, daremo 30 milioni di vaccini al programma Covax La Francia darà entro la fine del 2021 "...

Macron, al G20 sosterrò misure sui brevetti dei vaccini Se le conclusioni del G20, caro Mario, implicheranno l'uso di nuove misure in materia di proprietà intellettuale le sosterrò". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al Global Health ...

Macron, al G20 sosterrò misure sui brevetti dei vaccini - Mondo ANSA Nuova Europa Macron, al G20 sosterrò misure sui brevetti dei vaccini "Non ci dev'essere nessun tabù ogni volta che la proprietà intellettuale è un ostacolo dobbiamo dare una risposta. Se le conclusioni del G20, caro Mario, implicheranno l'uso di nuove misure in materia ...

Global Health Summit diretta Draghi-Von der Leyen/ Programma: Covid, brevetti vaccini Diretta video e programma Global Health Summit: Draghi con Von der Leyen e i leader G20 sui temi della pandemia Covid e i brevetti sui vaccini. Attesa firma Dichiarazione di Roma ...

Il Summit è concepito come un'opportunità per ile per tutti i leader invitati ( virtualmente) ..., daremo 30 milioni di vaccini al programma Covax La Francia darà entro la fine del 2021 "...Se le conclusioni del, caro Mario, implicheranno l'uso di nuove misure in materia di proprietà intellettuale le sosterrò". Lo ha detto il presidente francese Emmanuelal Global Health ..."Non ci dev'essere nessun tabù ogni volta che la proprietà intellettuale è un ostacolo dobbiamo dare una risposta. Se le conclusioni del G20, caro Mario, implicheranno l'uso di nuove misure in materia ...Diretta video e programma Global Health Summit: Draghi con Von der Leyen e i leader G20 sui temi della pandemia Covid e i brevetti sui vaccini. Attesa firma Dichiarazione di Roma ...