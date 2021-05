Lione | Garcia | «Aouar via? Se è quello che vuole…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’allenatore delRudiha parlato del futuro diRudi, in conferenza stampa prima della gara contro il Nizza, ha parlato die Depay.– «Seche vuole è andarsene, se è ciò che lo renderà felice, allora sarò molto contento della sua partenza, se sarà dove vuole essere». DEPAY – «Memphis Depay è in scadenza di contratto, quindi potrebbe vestire altri colori nella prossima stagione ma nel calcio non si sa mai. Perché non considerare, nel caso non arrivi l’offerta giusta, che possa restare qui? Ha sempre detto che questa è casa sua». L'articolo proviene da Calcio News 24.