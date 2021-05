La moda sostenibile in Italia | connessa con il territorio

(Di venerdì 21 maggio 2021) È una storia di famiglia che piùna non si può quella di Asciari, brand di abbigliamento nato nel 2016 in Sicilia. È una di quelle storie che ben racconta ladei marchini,con ile con le sue tradizioni. Mamma Marta, con i figli Pietro e Federica, hanno scelto di condividere il loro mondo fatto di capi realizzati su misura da sempre, con tessuti pregiati (e controllati) e lavorazioni tipiche della loro terra. Il loro stile si potrebbe dire minimalista, lo è nei tagli, ma più di ogni altra cosa è connesso con la natura. E infatti con il tempo si è arricchito di una linea beauty. Saponi e oli per il corpo e per le mani unisex basati su una materia prima biologica e integrale. ...

Produzione etica e responsabile, interamente made in Sicilia. È la storia di Asciari, tra i marchi italiani che si distinguono per la moda sostenibile