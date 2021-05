In Africa la blockchain per agricoltura, farmaci, filiera alimentare e identità digitale (Di venerdì 21 maggio 2021) Le criptovalute si basano sulla tecnologia blockchain ma la tecnologia blockchain va ben oltre le criptovalute estendendo il suo potenziale di funzioni e applicazioni in settori che traggono vantaggio soprattutto dalla sua natura di software open source. Il che rende la tecnologia accessibile liberamente da chiunque per la creazione di prodotti e servizi senza costi d’accesso. Un’altra caratteristica che rende la blockchain interessante è la sua intrinseca decentralizzazione, cosa che impedisce l’accentramento di dati (e quindi potere) nelle mani di una singola entità, ma coinvolge invece tutti coloro che sono connessi al network, con scambi peer to peer senza bisogno di intermediari. Infine, è intrinsecamente sicura. Caratteristiche che la stanno trasformando in una chiave d’accesso privilegiato alla digitalizzazione di massa anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) Le criptovalute si basano sulla tecnologiama la tecnologiava ben oltre le criptovalute estendendo il suo potenziale di funzioni e applicazioni in settori che traggono vantaggio soprattutto dalla sua natura di software open source. Il che rende la tecnologia accessibile liberamente da chiunque per la creazione di prodotti e servizi senza costi d’accesso. Un’altra caratteristica che rende lainteressante è la sua intrinseca decentralizzazione, cosa che impedisce l’accentramento di dati (e quindi potere) nelle mani di una singola entità, ma coinvolge invece tutti coloro che sono connessi al network, con scambi peer to peer senza bisogno di intermediari. Infine, è intrinsecamente sicura. Caratteristiche che la stanno trasformando in una chiave d’accesso privilegiato alla digitalizzazione di massa anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Africa blockchain Nft per beneficenza? Sì, ed è italiana la prima organizzazione a farlo ... in Armenia e in Africa. È dall'Italia quindi che sta partendo il settore degli Nft senza scopo di ... Tutto ciò che è arte può essere venduto tramite la blockchain Nft, anche il primo tweet di Jack ...

Amazix Picks Al Leong as CMO, Partner ... contractors, and partners across Asia, Australia, the Americas, Europe and Africa. The agency ... Leong was similarly complimentary: "It was an easy choice joining the #1 blockchain agency in the world,...

In Africa la blockchain per agricoltura, farmaci, filiera alimentare e identità digitale Adnkronos Exchange di criptovalute africano lancia il primo token su Julpad L’exchange di criptovalute Quidax ha annunciato il lancio del token del suo ecosistema (QDX) sul launchpad di JulSwap (Julpad) alle 12:00 del 19 maggio 2021 ...

Bitcoin e le altre criptovalute potrebbero conquistare anche l’Africa Le condizioni del continente africano sono piuttosto favorevoli ai Bitcoin e alle monete virtuali. Questo, è facilmente deducibile dal fatto che nei confronti dei Bitcoin e delle altre criptovalute, c ...

