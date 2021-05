Il commissario fa il generale e striglia le Regioni | Basta annunci non coordinati

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 21 maggio 2021) Open day e “Astranight”, notti bianche e iniezioni “a sportello”, cioè senza prenotazione e convocazione e ad accesso libero. Da Nord a Sud è tutto un pullulare di iniziative dedicate alla vaccinazione. Per il fine settimana, che sia un “open weekend”, moltesi sono industriate per attirare cittadini da vaccinare. Dalla tre giorni iniziata oggi a Matera con Johnson&Johnson per gli over 40 al “Vax Weekend” della Calabria per gli over 80 (obiettivo completare la fascia di età, in 20 mila sono ancora senza neppure una dose) passando per gli open day del Lazio con AstraZeneca - sabato e domenica si replica, dopo quelli sold out già realizzati. Appuntamenti organizzati dalleper due ragioni: smaltire le fiale, soprattutto di AstraZeneca, e non perdere terreno nella corsa al primato di dosi somministrate. ...