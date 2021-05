FdI: Fratoianni, 'interrogazione parlamentare su libro Meloni a scuola' (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag (Adnkronos) - "Beh che si organizzi in una scuola la presentazione del libro di Giorgia Meloni, opera di cui non dubito sulla qualità letteraria, con una parata di esponenti FdI, e che gli studenti siano obbligati a partecipare pena il non riconoscimento dei crediti per il Pcto non sta nè in cielo nè in terra. Fanno bene gli studenti e le famiglie a protestare. Si sospenda l'iniziativa". Lo dice il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. “Il ministro Bianchi attivi a questo punto l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia -prosegue il vicepresidente della commissione Cultura di Montecitorio- faccia chiarezza fino in fondo e siano presi i provvedimenti necessari nei confronti della dirigente scolastica, che non può permettere che una scuola diventi sede di un comizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag (Adnkronos) - "Beh che si organizzi in unala presentazione deldi Giorgia, opera di cui non dubito sulla qualità letteraria, con una parata di esponenti FdI, e che gli studenti siano obbligati a partecipare pena il non riconoscimento dei crediti per il Pcto non sta nè in cielo nè in terra. Fanno bene gli studenti e le famiglie a protestare. Si sospenda l'iniziativa". Lo dice il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola. “Il ministro Bianchi attivi a questo punto l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia -prosegue il vicepresidente della commissione Cultura di Montecitorio- faccia chiarezza fino in fondo e siano presi i provvedimenti necessari nei confronti della dirigente scolastica, che non può permettere che unadiventi sede di un comizio ...

