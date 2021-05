Covid, raid vandalico nel centro tamponi di Ercolano. Sindaco: Gesto schifoso (Di venerdì 21 maggio 2021) raid vandalico la scorsa notte nel centro tamponi di Ercolano, in provincia di Napoli. Lo denuncia il Sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, che ha pubblicato su Facebook le foto scattate all’interno del centro, semidistrutto. “Vergognatevi, siete delle persone senza scrupoli e senza spina dorsale. Non riesco a trovare altre parole per un Gesto così schifoso”, scrive Buonajuto spiegando che “stamattina, quando mi sono recato sul posto per accertarmi di quanto accaduto, mi sono venute le lacrime agli occhi”. Buonajuto ha espresso “solidarietà agli operatori sanitari, infermieri e volontari della protezione civile, che erano con me stamattina, e che ogni mattina mettono cuore e impegno nel loro lavoro”. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021)la scorsa notte neldi, in provincia di Napoli. Lo denuncia ildi, Ciro Buonajuto, che ha pubblicato su Facebook le foto scattate all’interno del, semidistrutto. “Vergognatevi, siete delle persone senza scrupoli e senza spina dorsale. Non riesco a trovare altre parole per uncosì”, scrive Buonajuto spiegando che “stamattina, quando mi sono recato sul posto per accertarmi di quanto accaduto, mi sono venute le lacrime agli occhi”. Buonajuto ha espresso “solidarietà agli operatori sanitari, infermieri e volontari della protezione civile, che erano con me stamattina, e che ogni mattina mettono cuore e impegno nel loro lavoro”. L'articolo ...

