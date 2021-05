Ciclismo | Trek e Segafredo ancora fianco a fianco nel circuito internazionale

(Di venerdì 21 maggio 2021) Continua il rapporto di collaborazione franel mondo del. La sinergia tra la società americana di produzione di biciclette e quella italiana di caffè è nata nel 2016 e ha prodotto le grandi vittorie all’ultima Milano-Sanremo con Jasper Stuyven e un Giro di Lombardia con Bauke Mollema nel 2019. A ufficializzare il prosieguo della partnership è il sito ufficiale del team. Il Presidente dellaBikes John Burke descrive così l’accordo: “È una grande partnership tra due grandi brand e siamo contenti di vedere che continuerà. Ilprofessionistico è uno sport incredibile che richiede visione a lungo termine ed questo è il motivo per cui abbiamo coinvolto partner esterni come, importanti per la nostra crescita. Fra ...

Advertising

Sport_Fair : Colpo di scena nel ciclismo mercato #Nibali potrebbe lasciare la #Trek a fine stagione Lo aspetta la... #Deceuninck… - carlobrena : Le immagini della Granfondo Squali TREK 2021, quella della rinascita. #ciclismo #granfondo @TrekBikes - Gabicce_Mare : Proseguono gli eventi della @granfondosquali #Cattolica & #GabicceMare Trek. Oggi il saluto agli Ambassador di que… - EugenioMalaspi1 : Escursione sull'erba #giro104 #giroditalia #jacopoMosca #visconti #italia #ciclismo #ciclismoitaliano #trek… - GiornalediMonte : Ciclismo. Fuorisella Bike: obiettivo ripartenza con la Granfondo degli Squali-Trek -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Trek

Corriere Romagna

Il corridore dellaSegafredo ha toccato la velocità massima di 83,3 km/h , ma non è una novità. Conosciamo tutti le sue abilità di discesista, come fu in quella tappa dello Stelvio al Giro 2017. ...Per quanto riguarda i big, quando mancavano 8km all'arrivo Ciccone, il giovane capitano della... il mondo delvisto fino ad oggi in tv era lì vicino a loro. Oggi è stata quindi l'...Vittoria italiana dopo 8 posti d’onore. Numerose fratture per l’ex leader rosa, caduto in discesa. Nibali guadagna secondi su Bernal ...Il ciclista della Trek Segafredo: "Sensazioni opposte a quelle provate finora". Giulio Ciccone è andato in crisi nel finale dell'undicesima tappa del Giro d'Italia. Il ciclista della Trek Segafredo ha ...