Ceferin: “Bisogna aggiornare le regole del Fair Play Finanziario” (Di venerdì 21 maggio 2021) La UEFA ha pubblicato il “The European Club Footballing Landscape” un report che fornisce un ampio approfondimento sulla situazione finanziaria dei club del calcio europeo. Il presidente, Aleksander Ceferin, ha così commentato questa analisi: “Nella relazione dello scorso anno, ho detto che il calcio europeo era forte, unito, resiliente e pronto per nuove sfide. Ma nessuno avrebbe potuto prevedere che avremmo dovuto affrontare la sfida più grande per calcio, sport e società nei tempi moderni. Tuttavia, grazie a quasi un decennio di regolamenti sul Fair Play Finanziario, prima dell’emergenza il calcio europeo difficilmente avrebbe potuto essere in una forma finanziaria migliore. L’intero ecosistema del calcio, professionistico, amatoriale e giovanile è stato pesantemente sconvolto dalla pandemia. Ciò richiede una ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) La UEFA ha pubblicato il “The European Club Footballing Landscape” un report che fornisce un ampio approfondimento sulla situazione finanziaria dei club del calcio europeo. Il presidente, Aleksander, ha così commentato questa analisi: “Nella relazione dello scorso anno, ho detto che il calcio europeo era forte, unito, resiliente e pronto per nuove sfide. Ma nessuno avrebbe potuto prevedere che avremmo dovuto affrontare la sfida più grande per calcio, sport e società nei tempi moderni. Tuttavia, grazie a quasi un decennio di regolamenti sul, prima dell’emergenza il calcio europeo difficilmente avrebbe potuto essere in una forma finanziaria migliore. L’intero ecosistema del calcio, professionistico, amatoriale e giovanile è stato pesantemente sconvolto dalla pandemia. Ciò richiede una ...

