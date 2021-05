Cappuccino fatto in casa con uno stratagemma geniale. Curiose? (Di venerdì 21 maggio 2021) Goloso, ricco, con tanto di schiumetta soffice, ma densa, ecco come ottenere un Cappuccino fatto in casa delizioso come quello del bar! Potete aromatizzarlo al cacao, alla cannella, dolcificarlo con zucchero, miele, sciroppo d’acero, insomma le opzioni sono tante, basta dare sfogo alla vostra creatività per offrire una colazione superlativa! Per riuscire nell’intento avrete solo bisogno di conoscere questo stratagemma davvero geniale per preparare la base! Curiose? Iniziamo! Cappuccino fatto in casa con uno stratagemma geniale. Per un Cappuccino fatto in casa da leccarsi i baffi, vi basteranno 5 minuti! Procuratevi: latte, q.b. caffè, q.b. gocce di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 21 maggio 2021) Goloso, ricco, con tanto di schiumetta soffice, ma densa, ecco come ottenere unindelizioso come quello del bar! Potete aromatizzarlo al cacao, alla cannella, dolcificarlo con zucchero, miele, sciroppo d’acero, insomma le opzioni sono tante, basta dare sfogo alla vostra creatività per offrire una colazione superlativa! Per riuscire nell’intento avrete solo bisogno di conoscere questodavveroper preparare la base!? Iniziamo!incon uno. Per uninda leccarsi i baffi, vi basteranno 5 minuti! Procuratevi: latte, q.b. caffè, q.b. gocce di ...

Advertising

CostanzaRdO : @iambooksboston ?? Pensa che se avessi fatto colazione con @_MattiaInsolia, invece di andare da Acitrezza, la mattin… - sportli26181512 : Un cappuccino con Sconcerti: Pirlo ha cambiato la Juve: tracce di una squadra senza ronaldo: Stavolta Pirlo ha fatt… - francescochium1 : @GabryContessa Chi ha fatto questo abominio???????????1po come quelli(stranieri in genere) cappuccino dp pranzo...l’orrore???? - Lewilmagnifico : @willmozArt36 Mi hai fatto venire voglia di un sandwich, accompagnato dal cappuccino ovviamente - vendittigiusep1 : Due cornetti da asporto e un cappuccino fatto in casa con Cioccomilk: non serve altro per sorprendere qualcuno con… -

Ultime Notizie dalla rete : Cappuccino fatto Cappuccino fatto in casa con uno stratagemma geniale. Curiose? NonSoloRiciclo Gianna Nannini sul palco di ‘Ribalta marea’ La rocker toscana sarà in concerto nell’arena di Largo Cappuccini il 2 agosto, unica data in regione per il suo tour 2021 ...

Osimo: nasce FrollaBus, il bar-pasticceria itinerante gestito da ragazzi disabili A Osimo nasce il FrollaBus: si tratta di un bar-pasticceria itinerante gestito da ragazzi disabili e che porterà la colazione in tutta Italia.

La rocker toscana sarà in concerto nell’arena di Largo Cappuccini il 2 agosto, unica data in regione per il suo tour 2021 ...A Osimo nasce il FrollaBus: si tratta di un bar-pasticceria itinerante gestito da ragazzi disabili e che porterà la colazione in tutta Italia.