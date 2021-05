Università, Federica Web Learning: il modello Sanità diventa un corso multimediale (Di giovedì 20 maggio 2021) L’avventura del Rione Sanita’ approda in cattedra e diventa dal 27 maggio un MOOC (Massive Online Open Course), un vero e proprio corso universitario multimediale su piattaforma digitale, ad accesso gratuito. Il MOOC e’ integrato con due documentari: Il Sistema Sanita’ – Le pietre scartate e Le Catacombe di Napoli. Il progetto di ricerca nasce dalla collaborazione fra Fondazione di Comunita’ San Gennaro, Sky Arte e Federica web Learning (Federica.eu), il Centro per la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell’Universita’ di Napoli Federico II. Il percorso didattico propone cinque grandi temi/materie, Archeologia, Storia, Architettura, Economia e Filosofia e racconta ‘Il modello Sanita”, ovvero l’esperienza ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 maggio 2021) L’avventura del Rione Sanita’ approda in cattedra edal 27 maggio un MOOC (Massive Online Open Course), un vero e propriouniversitariosu piattaforma digitale, ad accesso gratuito. Il MOOC e’ integrato con due documentari: Il Sistema Sanita’ – Le pietre scartate e Le Catacombe di Napoli. Il progetto di ricerca nasce dalla collaborazione fra Fondazione di Comunita’ San Gennaro, Sky Arte eweb.eu), il Centro per la sperimentazione e la diffusione della didatticadell’Universita’ di Napoli Federico II. Il perdidattico propone cinque grandi temi/materie, Archeologia, Storia, Architettura, Economia e Filosofia e racconta ‘IlSanita”, ovvero l’esperienza ...

