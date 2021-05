“Te lo rimangi!” UeD | ancora una rissa in studio Nicola Vivarelli fuori controllo dopo la sfilata di Gemma Galgani

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 20 maggio 2021) Non c’è pace per Uomini e Donne. Oggiunain. Protagonista Armando Incarnato, il cavaliere finito nella buferala lite scoppiata con Riccardo Guarnieri. Di mezzo, una scena tagliata. A raccontare cosa fosse successo,averlo appreso dalle parole di Roberta Di Padua, era stata Valentina Autiero dalle colonne di Fanpage.it. “Quasi a botte, muso a muso mi ha detto. Hanno tagliato tutto. Mi ha detto che si sono avvicinati ma l’hanno tagliata integralmente. Non so cosa abbia scatenato la lite. Quando l’ho chiesto a Roberta mi ha detto che avevano litigato sempre a causa di quella battuta di Armando Incarnato”. La tensione era salitaalcune rivelazioni di Riccardo Guarnieri. Riccardo aveva vuotato il sacco su Roberta Di Padua dicendo come la loro storia ...