Tassa successione e dote per giovani, la proposta di Letta: chi riguarda (Di giovedì 20 maggio 2021) Una redistribuzione di risorse a favore della ‘generazione Covid’ finanziata con un aumento della Tassa di successione che toccherebbe le eredità milionarie, di fatto quelle dell’1% degli italiani. E’ l’obiettivo della proposta del Pd, anticipata dal segretario Enrico Letta, che assegna una dote di 10mila euro alla metà dei 18enni italiani. La dote viene data sulla base dell’Isee famigliare e toccherebbe a chi oggi ha tra i 13 e i 17 anni, quella che lo stesso Letta ha definito “generazione Covid”. Il ‘gruzzolo’, però, dovrà essere speso per motivi specifici: formazione e istruzione; lavoro e piccola imprenditoria; casa e alloggio. Alla base di questo intervento redistributivo è prevista, appunto, una revisione in senso progressivo delle aliquote su successioni e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Una redistribuzione di risorse a favore della ‘generazione Covid’ finanziata con un aumento delladiche toccherebbe le eredità milionarie, di fatto quelle dell’1% degli italiani. E’ l’obiettivo delladel Pd, anticipata dal segretario Enrico, che assegna unadi 10mila euro alla metà dei 18enni italiani. Laviene data sulla base dell’Isee famigliare e toccherebbe a chi oggi ha tra i 13 e i 17 anni, quella che lo stessoha definito “generazione Covid”. Il ‘gruzzolo’, però, dovrà essere speso per motivi specifici: formazione e istruzione; lavoro e piccola imprenditoria; casa e alloggio. Alla base di questo intervento redistributivo è prevista, appunto, una revisione in senso progressivo delle aliquote su successioni e ...

