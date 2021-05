Sostegni bis | in bozza 15 | 4 miliardi per ristori a fondo perduto

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Iniziata poco prima di mezzogiorno la riunione del Consiglio dei ministri per l’esame del decretobis. Secondo laentrata in Cdm, il provvedimento contiene i, misure per la liquidità, un pacchetto per il lavoro, il rifinanziamento del Rem, fino ad uno stanziamento ad hoc di 100 milioni per le attività chiuse e fondi a favore di agriturismi e aziende vitivinicole. Iprevisti dal decreto ammonterebbero complessivamente a 15,4. In dettaglio per iautomatici identici a quelli del primo dlsono stanziati 8di euro, per quelli (alternativi) che emergono dal confronto del fatturato ...