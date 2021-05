Non perdetevi l’intervista di Candida Morvillo a Marco Giallini (Di giovedì 20 maggio 2021) Marco Giallini: «Recito Dante a memoria e parlo con mia moglie morta. Le mie 52 fratture in moto» Corriere della sera, pagina 27, di Candida Morvillo. Sono le quattro del pomeriggio, Marco Giallini apre la porta, si scusa per il disordine, si offre di fare gli spaghetti. Sposta un giubbotto di pelle lanciandolo su uno gemello, che sta su un cumulo di vecchi cuscini, chitarre, vinili rock, forse tulipani. «Mi fanno ridere quelli che si fanno la foto col chiodo. Io non so come mettermi quando faccio le foto». Mima una posa da social. «lo i giubbotti li ho perché vado in moto. Mica per quell’iconografia rockettara degli stilisti e dei ragazzi che si fanno crescere la barba, che quando se la taglieranno, come diceva quella, una mia amica: capirò quanti mostri ho baciato». Il disordine non ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 20 maggio 2021): «Recito Dante a memoria e parlo con mia moglie morta. Le mie 52 fratture in moto» Corriere della sera, pagina 27, di. Sono le quattro del pomeriggio,apre la porta, si scusa per il disordine, si offre di fare gli spaghetti. Sposta un giubbotto di pelle lanciandolo su uno gemello, che sta su un cumulo di vecchi cuscini, chitarre, vinili rock, forse tulipani. «Mi fanno ridere quelli che si fanno la foto col chiodo. Io non so come mettermi quando faccio le foto». Mima una posa da social. «lo i giubbotti li ho perché vado in moto. Mica per quell’iconografia rockettara degli stilisti e dei ragazzi che si fanno crescere la barba, che quando se la taglieranno, come diceva quella, una mia amica: capirò quanti mostri ho baciato». Il disordine non ...

Advertising

chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - chetempochefa : Questa sera a #CTCF non perdetevi l’intervista di @fabfazio a @sharonstone. Vi aspettiamo dalle 20.00 su @RaiTre ?? - immasannino4 : RT @AddictMaluma: Intervista a MALUMA ?? sub Ita ???? 'La mia carriera è appena iniziata, il meglio deve ancora arrivare', dice l'artista. No… - AddictMaluma : Intervista a MALUMA ?? sub Ita ???? 'La mia carriera è appena iniziata, il meglio deve ancora arrivare', dice l'artis… - frances07244383 : RT @pickurmochi2: Oggi non perdetevi le meravigliose esibizioni di kingdom mi raccomando -

Ultime Notizie dalla rete : Non perdetevi Il DLSS arriva per la prima volta sui titoli VR Chi ha un Oculus Quest 2 " non perdetevi la nostra recensione " e una GeForce RTX 3080 potrà godere di un framerate che si attesterà attorno i 90fps. Come riportano i colleghi di Engadget , gli altri ...

METEO MILANO - Giornata PRIMAVERILE con SOLE e CALDO. Ma il PEGGIORAMENTO è in arrivo nel WEEKEND. Per saperne di più non perdetevi tutti i nostri aggiornamenti meteo!

Il DLSS arriva per la prima volta sui titoli VR Tom's Hardware Italia Orari TV SBK. Il GP di Aragon 2021 Gli orari TV per seguire in diretta e in differita il primo appuntamento del 2021 con il mondiale delle derivate dalla serie. Il debutto della SBK sarà in terra spagnola, ad Aragon ...

Moda etica: l'evento online F.A.K.E Universe 2021 Moda etica, vegan e sostenibile: il 15 maggio non perdetevi l'evento online F.A.K.E Universe. In un periodo difficile come quello presente, segnato dalla pandemia e dal lockdown, la moda etica si è se ...

Chi ha un Oculus Quest 2 "la nostra recensione " e una GeForce RTX 3080 potrà godere di un framerate che si attesterà attorno i 90fps. Come riportano i colleghi di Engadget , gli altri ...Per saperne di piùtutti i nostri aggiornamenti meteo!Gli orari TV per seguire in diretta e in differita il primo appuntamento del 2021 con il mondiale delle derivate dalla serie. Il debutto della SBK sarà in terra spagnola, ad Aragon ...Moda etica, vegan e sostenibile: il 15 maggio non perdetevi l'evento online F.A.K.E Universe. In un periodo difficile come quello presente, segnato dalla pandemia e dal lockdown, la moda etica si è se ...