La Sicilia è stata la barriera fra Battiato e me (Di giovedì 20 maggio 2021) Ieri sera a fine serata avevo appena finito un lavoro, ero stanco. Cadesse il mondo volevo tuttavia finire la giornata con una specie di atto dovuto, con un omaggio seppure da lontano e impalpabile al grande artista Siciliano Franco Battiato della cui morte avevo letto tutto il giorno, a cominciare dagli splendidi articoli che gli avevano dedicato Aldo Cazzullo e Giuseppe Pollicelli, l'autore di quel docu-film su Battiato che ha per titolo The Temporary Road il cui cd tengo a portata di mano sul mio tavolo di lavoro. E dunque ho acceso il mio impianto stereo e ho messo su uno dei dischi di Battiato, il più venduto di tutti ma non certo il più importante di tutti, La voce del padrone. Sono anni che me ne faccio un dovere di comprare i suoi dischi in prima edizione, innanzitutto quelli sperimentali e bellissimi dei suoi ...

