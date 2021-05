La maggioranza che sostiene Draghi consolida il consenso (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - Nella Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend per AGI si confermano i recenti trend e si accorcia ulteriormente il divario tra i primi 4 partiti. Non c'è il sorpasso (rilevato da alcuni istituti) di FDI sul PD, ma il distacco è ormai davvero minimo (0,4%). Da segnalare, la crescita della maggioranza Draghi, dopo diverse settimane di lieve calo; e il rimbalzo del M5s, forse trainato da un certo attivismo (sui social e sui giornali) di Conte, che resta uno dei leader politici con il tasso di gradimento maggiore.SUPERMEDIA LISTE Lega 21,5 (-0,3) PD 19,1 (-0,3) FDI 18,7 (+0,3) M5S 17,2 (+0,8) Forza Italia 7,5 (-0,1) Azione 3,1 (-0,1) Italia Viva 2,5 (+0,1) Sinistra Italiana 2,2 (-0,2) Verdi 1,6 (-0,1) Art.1-MDP 1,6 (+0,2) +Europa 1,4 (=)SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO maggioranza Draghi 74,9 (+0,5) di cui: - ... Leggi su agi (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - Nella Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend per AGI si confermano i recenti trend e si accorcia ulteriormente il divario tra i primi 4 partiti. Non c'è il sorpasso (rilevato da alcuni istituti) di FDI sul PD, ma il distacco è ormai davvero minimo (0,4%). Da segnalare, la crescita della, dopo diverse settimane di lieve calo; e il rimbalzo del M5s, forse trainato da un certo attivismo (sui social e sui giornali) di Conte, che resta uno dei leader politici con il tasso di gradimento maggiore.SUPERMEDIA LISTE Lega 21,5 (-0,3) PD 19,1 (-0,3) FDI 18,7 (+0,3) M5S 17,2 (+0,8) Forza Italia 7,5 (-0,1) Azione 3,1 (-0,1) Italia Viva 2,5 (+0,1) Sinistra Italiana 2,2 (-0,2) Verdi 1,6 (-0,1) Art.1-MDP 1,6 (+0,2) +Europa 1,4 (=)SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO74,9 (+0,5) di cui: - ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Il tema del Presidente della Repubblica maschera il disagio politico di una maggioranza che non ha ragioni politich… - LegaSalvini : #Salvini: 'Se Letta non si trova bene in maggioranza, esca. Non capisco perché ogni giorno debba spiegare a me e al… - a_padellaro : MONITO TARDIVO DAL COLLE Analisti politici ben più ferrati di noi hanno sviscerato, vagliato, compulsato le parole… - sersky8 : RT @La_manina__: Siamo l'unico Paese che in piena pandemia ha buttato giù un governo per fare un governissimo. Negli altri Paesi non è anda… - frank9you : @byoblu l'Islam in 14 secoli non si è mai adattato allo spirito del tempo,per questo,se non interviene un miracolo,… -

Ultime Notizie dalla rete : maggioranza che Inter, Bellinazzo: "Dopo finanziamento con Oaktree situazione più serena per Suning" Si tratta di un finanziamento che lascia intatto l'attuale assetto societario, Suning resta quindi azionista di maggioranza. Il finanziamento dovrà essere restituito in tre anni, e le quote del club ...

Voto agli avvocati nei Consigli giudiziari, la svolta del Pd Ebbene, è sicuro che più di una partito di maggioranza proporrà di andare oltre il "diritto di tribuna". Lo farà siucuramente il Pd. Lo ha promesso nel documento sulla "Riforma della Giustizia" ...

La maggioranza che sostiene Draghi consolida il consenso AGI - Agenzia Italia Si tratta di un finanziamentolascia intatto l'attuale assetto societario, Suning resta quindi azionista di. Il finanziamento dovrà essere restituito in tre anni, e le quote del club ...Ebbene, è sicuropiù di una partito diproporrà di andare oltre il "diritto di tribuna". Lo farà siucuramente il Pd. Lo ha promesso nel documento sulla "Riforma della Giustizia" ...